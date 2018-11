« Elle ne me respecte pas ! » - Qu'a bien pu (encore) faire Mélanie pour décevoir Tony ?

Mélanie est surprise. Et pour cause, Sergio l’a choisie pour la cérémonie des couples. La jeune femme ne s’y attendait pas et ne cache pas sa joie. C’est donc en courant qu’elle rejoint le jeune homme. Tony n’accepte pas. « Ca s’appelle un manque de respect. Mais on discutera plus tard », lâche-t-il visiblement très vexé. Sans le vouloir, Mélanie s’est de nouveau attirée les problèmes… « Je crois que je me suis un peu trop exprimée ! Mais on ne va pas se mentir, un mec comme Sergio te choisit, tu cours avant qu’il ne change d’avis », dit-elle pour sa défense. Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.