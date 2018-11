« Je ne veux pas rentrer à Paris célibataire » : Stella va-t-elle accepter la proposition de Jérémy ?

Stella et Jérémy se sont découvert match parfait dès le début de l’aventure. Malgré leur départ en lune de miel, les deux candidats ne se sont pas mis en couple et on toujours dit vouloir rester amis. Mais ce soir, Jérémy a décidé de sortir le grand jeu. Ce dernier a des sentiments amoureux pour Stella et il ne souhaite pas repartir seul de cette aventure. « J’ai des sentiments un peu plus qu’amicaux pour toi et je veux plus qu’une simple amitié », lui déclare-t-il. Aussi, il lui propose de repartir en couple de cette aventure ensemble et en couple... Stella va-t-elle accepter cette proposition ?