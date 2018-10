Nicolas : "Je vais mettre un stop à Noée et la zapper"

Noée a récemment appris que Nicolas, son coup de cœur de l’aventure, avait un petit faible pour une autre femme, Daisie. Ce dernier pense même qu’elle est son match parfait. Suite à ces révélations, Noée a décidé de partir à la recherche de son match. Et Nicolas n’apprécie pas. « Qu’elle joue à son petit jeu, moi je fais mon aventure ! », assure Nicolas. Le célibataire est très remonté car lui, qui ne se gêne pas pour aller parler à d’autres filles, trouve qu’il « emploie un autre comportement ». Ce attitude, plutôt dérangeante selon Nicolas, pourrait bien nuire à leur histoire. « Noée, si elle commence à la jouer comme ça, je vais aller la voir calmement, gentiment, et je vais lui mettre un stop. Et tout au long de l’aventure je vais la zapper », explique-t-il. Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.