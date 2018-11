Noée est à bout : « J’ai envie de partir ! »

Depuis quelques jours, Noée est à la recherche de son match parfait et elle pense l’avoir trouvé. Malgré son attirance pour Nicolas, elle est catégorique : il n’est pas son match parfait. Noée est à fond dans le jeu et espère pouvoir entrer dans la Love Machine et voir si elle est compatible avec Lorenzo. Seulement, cela déplaît à Nicolas car il ne souhaite pas la voir partir en lune de miel avec un autre homme. Lui préfère vivre son histoire d’amour avec elle, quitte à ne pas remporter les 200.000 euros à se partager à la fin de l’aventure. Les deux amoureux ne sont pas d’accord et Noée craque. « Je n’en peux plus, j’ai envie de partir à ce moment-là », dit-elle. Retrouvez 10 Couples hparfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.