Le troisième match parfait de cette saison de 10 Couples Parfaits est Noée et Lorenzo. « Je suis un peu stressée j’attends le résultat » confie Jessica. En effet, au bout de la 7ème semaine de jeux, les candidats n’en sont qu’à leur 3ème Love Machine réussie. Nicolas le copain de Noée est un peu déçu du résultat, il aurait voulu rester au côté de sa belle encore un peu plus longtemps. « J’aurais préféré qu’elle essaie avec moi, qu’on passe plus de moment ensemble dans l’aventure mais ce n’est pas mon match parfait » s’exclame le beau brun. Retrouvez du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples Parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.