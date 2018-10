Noée et Nicolas : enfin le BISOU

Le bisou de Nicolas, Noée en rêve depuis le début de l’aventure. Très attirée par le célibataire, un peu plus âgé qu’elle, la jolie blonde voit en lui l’homme idéal : grand, brun et mature. Suite à leur dîner romantique, Nicolas a décidé de prouver à sa belle qu’il l’apprécie énormément. Après quelques regards timides, Noée ne sait plus où donner de la tête : « Je suis très intimidée, je tourne la tête… Je fais la petite fille », confie-t-elle. Ce petit jeu amuse Nicolas qui, soudainement, l’embrasse. Noée et Nicolas sont aux anges. « J’ai des papillons dans le ventre. Je suis toute contente, toute émue. J’attendais ce moment-là », raconte Noée. Ce premier bisou signifie-t-il un début de relation sérieuse entre les deux tourtereaux ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.