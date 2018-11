Nouveaux couples et crise de nerfs dans l’épisode 37 de 10 Couples Parfaits

Mélanie vient de retrouver son Tony et compte bien tout faire pour le garder cette fois. Tony l’apprécie beaucoup et espère qu’elle ne retombe pas si vite dans ses travers. Jonathan continue de draguer et charmer Daisie, « toutes les facettes de toi me plaisent » avoue-t-il timidement. Sauf que Daisie crie plutôt « au secours mon dieu »… Sélim et Inès ont droit une date shooting plutôt particulier alors qu’Hilona, restée à la villa, apprend par Jessica que Célia est toujours intéressée par Illan. C’est une tornade qui souffle dans la maison… Alors rendez-vous dès demain pour l’épisode 37 de 10 Couples Parfaits à 18h20 sur TFX.