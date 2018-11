Nouvelle candidate et Nouveau date challenge dans l’épisode 48 de 10 Couples Parfaits

Mélanie veille au grain. Son chéri Tony part en date de rêve pendant 24 heures avec Inès, ennemie jurée de Mélanie. Elle surveille donc ce qu’il prend dans ses valises et là, lui vient l’idée du siècle, grimer Tony. Mélanie arrive à ses fins et Tony se retrouve travesti en fille sous le nom de « Shoshana ». Inès trouve ça ridicule évidemment et réalise que Mélanie redoute réellement cette date. Mais pas de place et de temps pour le doute, dès le lendemain c’est un nouveau et dernier date challenge qui les attend ! Alors rendez-vous dès demain pour l’épisode 48 de 10 Couples Parfaits diffusé dès 18h20 sur TFX