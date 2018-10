« Elle est NULLE » : Jessica brise le cœur de Lorenzo en le quittant

Jessica rentre de son date à l’extérieur de la villa avec Sélim et réalise que Lorenzo ne lui a pas manqué de la journée. Avant de lui annoncer qu’elle ne veut pas continuer son histoire avec lui, elle fait une réunion au sommet avec ses copines. Seulement Lorenzo, au courant par Sélim qu’il allait se faire larguer, prend les devants et stop la conversation des filles pour annoncer à Jessica devant les autres que « c’est terminé ». Jessica n’est pas dupe et voir clair dans le jeu de Lorenzo. Le garçon a le cœur brisé mais pour une question de fierté et d’égo préfère croire à Jessica que lui aussi comptait bien la quitter et que c’est une rupture mutuelle. Pauvre Lolo ! Extrait de l’épisode 29 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 31 octobre à 18h20 sur TFX.