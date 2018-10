OMG - Nicolas insulte Noée de fille facile en pleine cérémonie

Daisy est invitée à appeler le garçon qu’elle pense être son match parfait afin qu’ils s’identifient ensemble. C’est Nicolas qui est appelé à la barre mais c’est Noée qui est accusée de « papillonner » avec tous les garçons de la villa. C’est le CHOC général dans l’assemblée. Pour cause, Nicolas évoque la semaine qu’il vient de passer à la présentatrice, Elsa Fayer, et parle de sa relation avec Noée. « Son comportement m’a déplu, elle m’a manqué de respect en se rapprochant de plusieurs garçons » lui avoue Nicolas. Elsa Fayer insiste et lui demande de quels garçons Noée s’est rapprochée, « je pense qu’elle a fait le tour de tous les garçons. » Noée se décompose en entendant ses propos plus que blessants, on imagine que la belle blonde ne va pas se gêner de lui renvoyer la balle quand viendra son tour…Extrait de l’épisode 16 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 12 octobre à 18h20 sur TFX.