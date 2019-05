Prochainement dans l’épisode 33 de 10 Couples Parfaits, Steevy et Lorine sont toujours en guerre contre les autres habitants. Plus le temps passe, plus les deux amoureux s’isolent. Une situation que les autres célibataires de la maison ne comprennent pas. Extrait de l’épisode 33 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.