PREMIER BISOU - Sergio et Marilou officialisent leur relation

Sergio et Marilou sont proches depuis le début de l’aventure. Même s’ils savent désormais qu’ils ne sont pas un match parfait, ils ne se sont pas éloignés pour autant. Au contraire après plusieurs jours de rapprochement, Sergio décide faire le premier pas et d’embrasser Marilou. Un bisou signe d’officialisation, puisqu’il franchit le cap devant tous les célibataires. Tous sont heureux pour eux et décident de lever leurs verres pour l’occasion. Marilou est aux anges, tout comme Sergio, « maintenant nous sommes en couple et je suis très heureux ». Alors l’amour sera-t-il plus fort que le jeu ? Marilou et Sergio arriveront-ils à trouver leurs matchs parfaits ? Extrait de l’épisode 8 de 10 Couples Parfaits, diffusé le mardi 2 octobre 2018 à 19h00 sur TFX.