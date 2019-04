Premières tensions dans l’épisode 2 de 10 couples parfaits

Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits, Steevy n’apprécie pas du tout voir Enzo se rapprocher de Laurine. Pendant la soirée, les deux garçons veulent des réponses : Qui Inès préfère-t-elle ? Coup de théâtre : Léna doit renoncer définitivement à un garçon et ne pourra plus jamais être testé en love machine avec celui-ci. Un choix qui peut tout faire basculer. Entre Laurine et Julie plus rien ne va ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.