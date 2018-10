Premiers BISOUS et premiers CLASH dans l’épisode 8 de 10 Couples Parfaits

Mia se prépare pour aller à son premier date de rêve et c’est avec Jérémy qu’elle se lance. Ils rejoindront ensuite les autres célibataires pour leur première soirée à l’extérieur de la villa. Tous se font beaux et se mettent sur leur 31 pour l’occasion. Et c’est surtout l’occasion pour les garçons de faire leur « premier pas » avec les filles qui les font craquer. Sergio va enfin tenter d’embrasser Marilou alors que Tony compte bien se rapprocher de Mélanie, à peine arrivée aujourd’hui. Mais la soirée va prendre une toute autre tournure pour les deux candidats. Jonathan compte bien séduire aussi Mélanight et entre lui et Tony c’est le CLASH ! Un nouveau date challenge attend également tous les candidats. L’enjeu est simple, les filles devront reconnaitre quels garçons les massent et inversement. Illan devra masser Célia et un geste déplacé risque de réveiller la tornade Hilona… Alors ne ratez-pas l’épisode 8 de 10 Couples parfaits, diffusé le lundi 1er octobre 2018 à 19h00 sur TFX.