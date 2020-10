Rapprochement entre Vincent et Cynthia, tempête à l’horizon

En savoir plus sur Elsa Fayer

Vincent et Cynthia continuent de se rapprocher. La jeune femme a bien l’intention de montrer à Antho qu’elle a été déçue. Elle ne compte plus avoir de lien avec lui ! Cependant, le jeune homme n’a pas lâché l’affaire. Il interrompt le date avec Vincent pour faire une scène de jalousie ! Lui qui pourtant joue, non pas sur deux mais sur trois tableaux différents… Son comportement choque tous les célibataires qui ne manquent pas de lui rappeler qu’il est le fautif dans l’histoire… Extrait de l’émission du 07 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.