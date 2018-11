REBONDISSEMENT : Mélanie est-elle compatible avec Lorenzo

Après des jours d’attente, Noée et Lorenzo en ont le cœur net, ils sont un match parfait. Désormais, c’est au tour de Mélanie, onzième célibataire arrivée dans l’aventure, de tester sa compatibilité avec Lorenzo. Car cette année, dans 10 Couples Parfaits, un garçon a deux matchs. Lorenzo, déjà compatible avec Noée, est susceptible d’avoir deux matchs parfaits. Seul hic : si Noée, Lorenzo et Mélanie forment un trio, cette dernière devra quitter le jeu immédiatement. « Si Lorenzo est mon match, je partirai sans amour et sans argent ! » confie, plutôt stressée, Mélanie. Alors, Lorenzo va-t-il repartir avec deux filles sous son bras ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.