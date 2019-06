Depuis plusieurs jours, Charlène et Julie ne se parlent plus. Elles se sont disputées pendant un date challenge et depuis, la communication est rompue. Mais les deux jeunes femmes s’apprécient trop pour se disputer très longtemps. Julie décide de parler avec Charlène et finissent par se réconcilier, trop mignon ! Extrait de l’épisode 46 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.