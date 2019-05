Depuis plusieurs jours Steevy et Lorine ne cessent de s’éloigner du groupe. Thomas décide d’apaiser les tensions et convoque tout le monde dans le salon. Seulement, Steevy reste braquer sur sa position et ne conçoit pas qu’il doit être le seul à se remettre en question. Résultat : la guerre n’est pas prête de se terminer. Extrait de l’épisode 34 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.