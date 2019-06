Prochainement dans l’épisode 49 de 10 Couples Parfaits, Camille et Chine vont découvrir s’ils sont un match parfait. Seb et Chine se disputent par rapport à Camille. Chine n’assume pas ses intentions ambiguës et Thomas prend sa défense. Extrait de l’épisode 49 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.