Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits, Inès se retrouve avec toute la maison à dos. Léna et Ariel ne se comprennent plus. Thomas et Chani vont-ils se séparer ? Enzo se pose beaucoup de questions sur sa relation avec Marine. Les couples de la maison vont-ils réussir à surmonter la pression du jeu ? Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1