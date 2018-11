La révélation INNATENDUE de Célia à Illan

Tony et Célia sont récemment partis en rendez-vous. Au cours de celui-ci, Célia lui a fait quelques révélations… En effet, elle lui a avoué avoir toujours craqué pour Illan, et ce depuis son arrivée dans l’aventure. Tony décide d’avertir Illan, et d’appeler Célia pour qu’elle lui avoue toute la vérité. Illan est enchanté d’apprendre cela. « C’est très plaisant, tout en sachant que Célia est l’une des plus jolies filles de cette maison », dit-il. La dragueur n’est pas certain de pouvoir gérer la situation mais il l’assure à Célia, tant qu’il sera en couple, il ne bougera pas d’une oreille. Cependant, il n’exclue pas l’idée que son histoire avec Hilona ne dure pas jusqu’à la fin de l’aventure… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.