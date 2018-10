REVELATION : Jonathan le don juan de la villa

Le nombre de conquêtes de Jonathan étonne plus d’un candidat dans la villa. En effet, Jonathan dit avoir 500 conquêtes et les autres le qualifie de « mytho ». C’est vrai que Jonathan n’est pas le plus grand dragueur de la maison « le mec bégaye quand il parle à une meuf et il va nous faire croire qu’il a eu 500 conquêtes » confie Illan. Mais Elsa se demande pourquoi toutes les filles ont eu le même résultat, pour elles c’est évident, il n’y a que Jonathan pour exagérer autant. Retrouvez du lundi au vendredi un épisode inédit de 10 Couples parfaits saison 2 à 18h20 sur TFX.