Romane surpasse sa timidité et déclare sa flamme à Antho

Depuis la déclaration surprise d’Antho, Romane est de plus en plus confiante dans leur relation. Elle, qui est pourtant si réservée sur ses sentiments, décide de réunir tout le monde au bord de la piscine pour lire sa lettre d'amour à Antho. Cette déclaration touche énormément la villa et surtout Antho. Romane et Antho forment-ils un des 10 matchs parfaits de l’aventure ? Extrait de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 52.