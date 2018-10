Le romantisme fait peur à Mélanie

C’est dans un cadre de rêve que Jonathan et Mélanie vont pouvoir se découvrir pendant 24 heures. Mais rien ne va pour la célibataire qui préférerait être à la villa aux côtés de Tony plutôt qu’ici, avec Jonathan. Dès qu’elle entre dans la chambre spécialement décorée pour des amoureux, la jeune femme est mal à l’aise. « Le romantisme, ça me fait peur, être avec un mec qui me kiffe mais que moi je ne kiffe pas, ça me fait peur aussi », confie-t-elle. Elle décide donc d’enlever toute trace d’amour dans la pièce. Elle met par terre les pétales de roses disposées sur le lit en forme de cœur, ainsi que le bouquet de fleurs à la poubelle. Mélanie ne semble pas prête à faire des efforts… Va-t-elle succomber au charme de Jonathan grâce à cette date de 24 heures ? Pas sûr ! Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.