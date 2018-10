Rupture à prévoir dans l’épisode 14 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 14 de 10 Couples Parfaits, Nicolas a des doutes. Après avoir embrassé Noée lors de leur rendez-vous et avoir passé la nuit avec, le célibataire ne sait plus trop où il en est. Malgré leur rapprochement, Nicolas ne se considère pas en couple avec Noée. Il en est sûr, ce n’est pas elle son match, mais Daisie. Suite à ces révélations, les filles décident de tout raconter à Noée… Une nouvelle qui ne devrait pas la réjouir, d’autant plus que Daisie souhaite conquérir le cœur de Nicolas. « Si je l’ai, je suis contente ! », révèle-t-elle. Aussi, un nouveau date challenge va être mis en place, où des révélations fracassantes sur les filles vont être révélées aux garçons… Certains secrets vont-ils semer la zizanie au sein de quelques duos ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.