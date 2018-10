RUPTURE : Entre Hilona et Ilann « c’est terminé »

A peine rentré à la villa, Célia prend Ilann à part pour lui débriefer du clash qu’il y a eu pendant son absence. Il apprend que Sélim a balancé une bombe à Hilona, ou du moins « inventé » selon les dires de Célia. « C’est tous des faux-culs » lui confie Célia qui espère le rallier à sa cause. Ni une, ni deux, Ilann va rejoindre Hilona pour tenter de comprendre et surtout de se défendre. Seulement la jeune femme a déjà pris une décision radicale « c’est terminé depuis que j’ai entendu ça ». « T’es quelqu’un d’influençable Hilona » rétorque Ilann qui tente de la convaincre que toute cette histoire n’est que fabulation. Malheureusement Hilona ne reviendra pas sur sa décision et c’est la fin de ce couple explosif. Extrait de l’épisode 19 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 17 octobre à 18h20 sur TFX.