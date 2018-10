RUPTURE INSOLITE : Sergio quitte Marilou pour une histoire de « saladier » ?

Sergio en pleine réflexion sur sa relation avec Marilou a pris finalement une décision radicale. Il lui annonce qu’il ne veut plus continuer leur histoire à cause des petites prises de tête qu’ils ont connue. La plus récente remonte à leur dispute de la veille, après la soirée d’anniversaire de Sergio. « On a tous les ingrédients pour être les plus heureux du monde mais on n’a pas le bon saladier », confie le nouveau célibataire. Sergio explique à Marilou qu’il doit « se recentrer, se rééquilibrer ». Peut-être devrait-il essayer le Yoga ça éviterait à Marilou de souffrir. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’il lui fait ce coup-là, elle commence à avoir l’habitude…Extrait de l’épisode 29 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 31 octobre à 18h20 sur TFX.