Rupture, Menaces et Date Challenge dans l’épisode 29 de 10 Couples Parfaits

Marilou décide d’avoir une discussion avec Sergio suite à leur prise de tête la veille au soir. Malheureusement ce n’est pas ce qu’elle était venue entendre qui l’attend. Sergio lui avoue finalement qu’il a besoin de « méditer » et « prendre du temps » pour lui. « Et moi je me retrouve comme une conne à attendre » avoue Marilou dépitée. Ce n’est pas la première fois que Sergio lui fait le coup de la réflexion. Lorenzo aussi est perdu dans ses sentiments, alors qu’une nouvelle épreuve du date challenge va leur demander de la concentration et surtout de la physionomie. C’est Hilona qui va, une fois de plus, se retrouver lésée et jalouse suite aux résultats. « Comme d’habitude, Hilona elle dit rien mais quand elle va péter un plomb, ils ne vont pas être prêts », avoue Hilona, en parlant d’elle à la troisième personne (oui, oui). Mais va-t-elle mettre ses paroles à exécution ? Sergio va-t-il revenir vers Marilou ? Réponse dans le prochain épisode inédit de 10 Couples Parfaits diffusé demain à 18h20 sur TFX.