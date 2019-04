Pendant la date de rêve, Julie et Seb, apprennent à se connaître en partageant un verre en tête à tête ! Les deux candidats ont le sentiment d'être un match parfait potentiel car ils ont plusieurs points communs et le courant passe bien entre eux ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.