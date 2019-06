Chine et Camille sont parties en date dans l’après-midi et Chine a tenté quelques rapprochements. Il est persuadé qu’en partant en lune de miel avec Camille, il va pouvoir se mettre en couple avec. Seb est dégouté et veut mettre en garde sa petite amie sur les intentions de Chine. Extrait de l’épisode 48 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.