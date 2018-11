Séparations et rapprochements inattendues dans l’épisode 49 de 10 Couples Parfaits

Mia, Sergio, Hilona et Illan partent en date de rêve pour une sortie quad. Mia et Sergio semblent vite oublier que d’ici quelques heures il risque de quitter la villa mais surtout quitter leur moitié, Sélim et Marilou. Les deux, restés à la villa, ne décolèrent pas de la situation. L’ambiance des retrouvailles promet d’être au beau fixe. Il ne reste plus qu’à savoir si Sergio et Mia sont un match parfait et s’ils vont quitter la villa d’ici quelques heures… Pour le savoir, rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode inédit de 10 Couples parfaits à 18h20 sur TFX.