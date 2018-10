SEXY : le strip-tease de Sergio et Illan

Illan et Sergio ont préparé une surprise de taille à leur chérie : un strip-tease ! Sergio attrape la main de Marilou, Illan celle d’Hilona et le show commence. Sous les yeux de toute la villa, les deux jeunes hommes se déhanchent au rythme de la musique. « Les garçons font un show pas possible à la Magic Mike, c’est énorme ! En plus, qu’est-ce qu’ils sont sexy ! », lance Hilona, ravie de cette surprise. Marilou quant à elle, est contente d’avoir découvert « ce petit côté un peu foufou » de Sergio. Les deux garçons n’ont pas froid aux yeux et se mettent presque nus ! Sergio et Illan finissent en string, pour le plus grand plaisir de leur chérie. « Ils sont tous les deux en string… Illan il a des fesses… Je n’arrive pas à m’en remettre moi ! », confie Hilona. Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h25 sur TFX.