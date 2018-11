SOIREE CELIBATAIRES : « Ce qui se passe à Majorque reste à Majorque ! »

Ce soir, les candidats mettent tous leurs soucis de côté et veulent faire la fête. Pour se changer les idées, Hilona a organisé une soirée « célibataire » avec tous les habitants de la villa, sauf Célia et Illan. En forme, elle propose le fameux jeu de la bouteille. Celui-ci consiste à faire tourner une bouteille et embrasser sur la bouche la personne visée par celle-ci. Célibataire ou en couple, tout le monde joue le jeu. Sergio, en couple avec Marilou, ne s’empêche pas d’embrasser une autre fille, tout comme Tony, en couple avec Mélanie. Les premiers à sauter le pas ? Nicolas et Tony ! Et c’est plutôt drôle. Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX. Extrait de l’émission du mardi 20 novembre.