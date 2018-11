Soirée « Miss et Mister », Illan défile complètement NU devant les filles

C’est la fameuse soirée élection « Miss et Mister 10 Couples Parfaits ». Tous les célibataires doivent défiler à tour de rôle tout en faisant le show. Et ça Illan sait évidemment comment faire. Il décide de défiler complètement nu devant les filles, « il n’a pas de talent donc c’est son seul talent » en rigole Célia. Alors qu’Hilona pense plus à la réaction de son père en découvrant ses images, « je vais finir dans un couvant » s’inquiète-t-elle. Alors l’audace d’Illan fera-t-elle de lui Mister 10 Couples Parfaits Saison 2 ? Extrait de l’épisode 38 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 13 novembre dès 18h20 sur TFX.