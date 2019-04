Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits : Chani & Thomas vont officialiser leur relation ainsi que le couple Antoine & Julie ! Un nouveau date challenge va commencer : la pression et à son maximum ! Qui va gagner le date challenge et ainsi, remporter un date ? Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.