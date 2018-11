SOS AMITIÉ : « Brigade anti-dépression » pour Nicolas

Mélanie a le cœur sur la main, c’est bien connu et quand elle voit quelqu’un qui déprime elle n’a qu’une seule envie, lui changer les idées. Nicolas est triste du départ de Noée la veille, mais plus pour longtemps. Mélanie rameute sa brigade, Jessica, Hilona et Daisie pour préparer un repas de fête au beau Nico. Quel repas ! Nicolas n’a déjà pas faim et les mets gentiment apportés par les filles ne lui font pas non plus super envie. Heureusement que ses copains, Tony et Sélim sont là pour l’aider… Extrait de l’épisode 36 de 10 Couples Parfaits, diffusé le vendredi 9 novembre à 18h20 sur TFX.