Les habitants de la villa décident d'organiser un speed dating pour avancer dans le jeux et trouver des matchs parfaits. Steevy et Julie se rejoignent sur certains points. Antoine observe depuis le canapé et n'apprécie pas de voir Julie avec Steevy en speed dating. Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.