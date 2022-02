SPOILER - Ahmed annonce que son alter ego est l’ex de Manon !

Les célibataires venaient à peine de se remettre de la semaine de séparation que la Love Box frappe de nouveau ! Encore une fois, elle a une annonce de la plus haute importance à faire. Cette fois, c’est Ahmed qui va découvrir le contenu de la Love Box. Il découvre Dany un vielle ami qui va bientôt intégrer la villa. Le plus important : Ils vont maintenant devenir des alter egos. Et comme si ça ne suffisait pas, il est aussi l’ex de Manon. Comment cette nouvelle va-t-elle influer dans le jeu ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 39.