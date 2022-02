SPOILER - "Alerte chiens enragés" : l'heure des retrouvailles a sonné

La réunification des deux villas approche. Entre tromperies et trahisons, cette semaine fût très mouvementée. Tous les célibataires se préparent pour dire leurs 4 vérités. Charlotte décide de barricader la villa pour faire comprendre à Giovanni et Lila qu’ils ne sont pas les bienvenus dans la villa. Pendant ce temps, Giovanni, lui, se prépare en mode guerrier. En effet, le jeune homme a des comptes à régler avec Alex et Charlotte. Comment les célibataires vont-ils gérer leurs retrouvailles ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 37.