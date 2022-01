SPOILER - Alerte couple : Jordan et Manon débutent leur histoire d'amour !

Jordan avait il y a peu son cœur qui balançait entre Anissa et Manon. Mais il a décidé de couper court à cette situation pour ne blesser aucune d’entre elles. Cependant lorsque Manon voit que Jordan se rapproche de Lola, elle se rend compte que finalement elle aurait dû se plus s’ouvrir à lui. Elle prend donc les devants et s’isole avec lui avant d’aller dormir. Encore une fois, un nouveau couple voit le jour dans la villa. Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 23.