SPOILER - Alerte couple : Nicolo et Marie s'embrassent

Marie et Nicolo se sont tout de suite attirés l'un l'autre. En plus d'être un potentiel match parfait, ils se plaisent vraiment. Les deux célibataires profitent d'une soirée orientale pour s'isoler des autres. Plus ils discutent, plus l'évidence prend place. Pour eux il n'y a aucun doute : ils sont match parfait. Ils finissent par s'embrasser sous fond de musique orientale. Le premier couple de la villa est formé ! Virginie va-t-elle accepter de voir Nicolo et Marie continuer de se rapprocher devant elle ? Spoiler de 10 Couples Parfaits, Saison 05 Épisode 08.