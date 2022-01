SPOILER - Alerte Couple : Vivi et Nicolo c’est reparti !

Vivi et Nicolo ont remporté un date challenge et se retrouvent seuls dans un endroit propice aux rapprochements. Ils ont enfin l’occasion de discuter calmement de leur relation. Tout de suite, leur alchimie se fait ressentir et la connexion qu’ils avaient refait surface. Vivi et Nicolo ont des papillons dans le ventre et des étoiles plein les yeux. Ce qui devait arriver arriva les deux exs s’embrassent et compte bien garder leur couple secret. Sont-ils pour autant un match parfait ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 19.