SPOILER - Anissa découvre la vérité sur le date de Sarah et Ahmed

Depuis que Sarah et Ahmed sont partis en date, Anissa sent que quelque chose a changé. En effet, le jeune homme a fait une belle déclaration à Sarah, mais n’en a pas du tout parlé à Anissa. Pendant la soirée, il essaye d’éviter le sujet au maximum. Quand vient le moment fatidique, Ahmed perd ses moyens et joue la carte de la maladresse. Cette fois, Anissa décide de couper les ponts et de mettre un terme à leur relation. Anissa laissera-t-elle une dernière chance à Ahmed ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 56.