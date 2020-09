SPOILER - Alerte : un nouveau couple dans la villa !

En savoir plus sur Elsa Fayer

Depuis que Cynthia est rentrée dans la villa, elle est très proche d’Antho. Les deux célibataires se tournent autour depuis plusieurs jours. C’est lors d’une soirée sur la plage, qu’ils décident de s’isoler du groupe. Antho lui ouvre son coeur et dévoile ses sentiments. Le jeune homme n’a qu’une idée en tête : l’embrasser. Il n'hésite plus et l’embrasse devant la plage, comme dans une scène de film romantique. En retournant vers les autres, ils annoncent devant tout le monde qu’ils se sont embrassés. Le couple Antho/Cynthia est officialisé ! Spoiler de l’émission du 30 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX. SPOILER