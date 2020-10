SPOILER - Bryan rampe pour récupérer Dita

En savoir plus sur Elsa Fayer

La séparation en deux villas a détruit le couple Dita/Bryan… Ils se sont envoyés provocation sur provocation, pour finalement se quitter ! Bryan Boy était au début catégorique. Il ne voulait plus entendre parler de Dita. Mais ses sentiments ont pris le dessus ! Le jeune Bryan Boy utilise toutes les techniques possible pour récupérer Dita. La jeune femme n’est pas prête à lui pardonner… Elle continue son plan pour le rendre jaloux en utilisant Antho. Bryan a utilisé l’humour et la gentillesse sans succès… Va-t-il réussir à récupérer Dita ? Spoiler de l’émission du 02 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX. SPOILER