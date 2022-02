SPOILER - Charlotte détruit les affaires de Giovanni

Sarah et Tom, les deux chefs de villa, ont switché l’un l’autre pour raconter comment se comportent les célibataires lorsqu’ils sont à l’abri des regards. C’est l’occasion pour Tom de pimenter l’aventure. Il décide d’exagérer tous les faits et gestes de Giovanni pour rendre folle Charlotte. Son plan marche à la perfection. En effet, la jeune femme part au quart de tour et détruit toutes les affaires de Giovanni. Comment va-t-il réagir à ses images ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 35.