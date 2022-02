SPOILER - CLASH : Après la séparation, les célibataires règlent leurs comptes

Comme on pouvait s’y attendre, les retrouvailles des deux villas sont très mouvementées. En effet, Tom avait bien exagéré tous les faits et gestes des célibataires. Aujourd’hui, il récolte les fruits de son travail. Jordan a tout de suite compris qu’il essayait de créer des disputes dans les couples et ce comportement ne lui plaît pas du tout. Il ne perd pas de temps pour remettre Tom à sa place et rétablir la vérité. Vont-ils réussir à passer outre et continuer la recherche des matchs parfaits ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 38.