SPOILER - CLASH - Lila se met à dos toute la villa !

En ce moment, Lila est très à fleur de peau. Elle est toujours affectée par la trahison d’Anissa. Le moindre problème peut totalement la faire partir au quart de tour… Malheureusement, ce matin, elle n’a pas beaucoup d'alliés pour la comprendre et se prend les foudres d’Alex, Chainez, et Anissa. La jeune femme est blessée et se sent incomprise. Pour elle s’en est trop, elle veut quitter la villa… Lila va-t-elle vraiment quitter l’aventure ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 30.