SPOILER - Dany roi de la soirée choisit Anissa comme reine

Dany et Ahmed se sont déclarés la guerre, entre les deux alter egos il n’y a plus d'amitié. Chacun d’entre eux doit tout faire pour conserver sa place dans l'aventure. Et pour rattraper son retard, Dany va avoir un peu d’aide. Des avantages vont tomber tout au long de la semaine pour Dany l’élu de l’écran Coeur. Ce soir, un nouvel avantage va être dévoilé : Une soirée où il est le roi lui est consacrée ! Et un roi ne peut pas être sans sa reine, c’est donc sans hésitation qu’il va choisir Anissa comme reine. Comment va réagir Ahmed ? Spoiler de 10 Couples parfaits. Saison 05 Épisode 45