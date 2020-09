SPOILER - Dita dépasse les limites avec Khephren, Bryan voit rouge

En savoir plus sur Elsa Fayer

Depuis le début de l’aventure, Dita et Bryan s’aiment et se quittent. Après une énième dispute, ils ont décidé de se concentrer sur le jeu et la recherche de leur match parfait. Mais les deux ex ne manquent jamais une occasion de se provoquer. Aujourd’hui, c’est Dita qui joue le jeu de la séduction avec Khephren pour titiller Bryan. Est-elle prête à en subir les conséquences ? Réponse ce soir. Spoiler de l’émission du 16 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX. SPOILER